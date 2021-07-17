17 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова внештатного советника главы офиса президента Украины о том, что Меркель предпочла Москву, а не Киев.

Светлана Рыбина, , 13:36 — REGNUM Заявление советника делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе, внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предпочла Москву, а не Киев, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну как дети малые прямо. Уже давно не смешно! Тётя или дядя иностранцы будут за вас напрягать друг друга? Наивные», — считает Maya S.

Многие пользователи пришли к выводу, что канцлер ФРГ может преследовать только одну цель: интересы своей страны, но почему-то данная простая мысль не доходит до голов украинских политиков.

«Странно было надеяться на иной исход! Меркель преследует выгоду исключительно для своей страны!» — написал Кирилл С.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев выстраивает свою внешнюю политику таким образом, что складывается ощущение, согласно которому Украина не собирается делать ничего, а все должны бегать вокруг и удовлетворять её интересы.

«Почему Украина считает, что кто-то должен заботиться о её интересах? Выстроили политику вражды и конфронтации, перессорились до войны внутри собственной страны, довели своими непомерными амбициями и запросами некогда самую процветающую из всех республик Союза до нищебродства в угоду Западу. И теперь наивно полагают, что кому-то есть до них дело?!» — задаётся вопросом Olga L.

Часть людей считает, что всем на Украине пора осознать, что во всех бедах виновато только руководство этой страны. Поэтому винить надо их, а не жаловаться на иностранцев.

«Для Украины виноваты все, но только не она. Пусть теперь Зеленского обвиняют! Надо было возле Меркель головой об рояль биться, а не мямлить, как школьник», — поделился своим мнением Sergey K.

Германия (сс) Hans

Ряд пользователей указывает на то, что на данный момент хозяевами Украины являются Соединённые Штаты. Значит, все проблемы Киева должны решать в Вашингтоне, как и нести ответственность за все неудачи.

«Меркель не канцлер Украины, и она не обязана работать в интересах Украины. Для этого есть президент Украины. Вернее, президент США, под чьим руководством находится Украина. Пусть США и думают об интересах Украины. Правда, Америка никогда в жизни ни о чьих интересах не думала, кроме своих личных», — отмечает Olga P.

Отдельные комментаторы напоминают, что руководству Украины не стоит беспокоиться о своём будущем. В любом случае им останется кусок транзитного газа из России.

«Так Меркель же обещала давить на Россию по поводу транзита ради Украины. Что им ещё нужно?» — пишет Айдар Х.

Напомним, 16 июля советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что канцлер Германии Ангела Меркель предпочла Москву, а не Киев.