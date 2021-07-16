Рамалла , 17 июля, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Не менее 75 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 июля передала радиостанция Al-Aqsa со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

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Речь идет о стычках в районе населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан в провинции Наблус. Отмечается, что 15 палестинцев пострадали из-за применения полицейскими резиновых пуль.

Еще 10 получили ранения от стрельбы огнестрельными патронами, 46 протестующих пожаловались на проблемы с самочувствием из-за использования против них слезоточивого газа, а четверо — получили ожоги.

Также пострадали несколько медиков из бригад PRCS, которые помогали раненым. На радиостанции утверждают, что израильские полицейские мешали работе сотрудников этой гуманитарной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля бойцы армии Израиля задержали десятки активистов палестинского движения ХАМАС недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.