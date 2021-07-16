Приштина, Сербия, 17 июля, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Представители Института общественного здравоохранения Косово 16 июля сообщили о новых результатах анализа образцов питьевой воды из Дечанского муниципалитета.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предполагается, что вода стала причиной массового отравления, однако эта версия активно подвергается сомнению. В воде не было обнаружено хлора, были обнаружены несколько непатогенных бактерий, которые, однако, могут быть индикаторами загрязнения питьевой воды. Также были выявлены продукты деятельности бактерий E.coli.

Напомним, в субботу, 10 июля, жители деревень муниципалитета Дечан в Косово стали поступать в центр семейной медицины с жалобами на симптомы отравления. Среди полутора тысяч пострадавших оказались и два серба. Наблюдается нехватка лекарств для лечения отравления.