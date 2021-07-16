Нью-Дели, 16 июля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Девять человек погибли и еще четверо считаются пропавшими без вести в результате обрушения колодца в Индии, сообщает 16 июня газета Times of India.

(сс) Valentin Lacoste Колодец

Трагедия произошла в индийском штате Мадхья-Прадеш вечером 15 июля.

Местные жители пытались вытащить упавшего в колодец 13-летнего подростка. Когда возле колодца собралось несколько десятков человек, он обрушился вместе с собравшимися людьми.

На данный момент спасатели извлекли тела девяти погибших, ещё четверо считаются пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжается.