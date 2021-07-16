Брайтон, Великобритания, 16 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, портал The Athletic сообщил, что лондонский «Арсенал» согласовал с «Брайтоном» условия перехода защитника Бена Уайта.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

По данным источника, в ближайшее время 23-летний англичанин в скором времени пройдет медицинское обследование в расположении «Арсенала». Лондонский клуб заплатит 50 миллионов фунтов в качестве компенсации за Уайта.

В минувшем сезоне Бен Уайт провел 36 матчей в чемпионате Англии.