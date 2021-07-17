Москва, 17 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве проводится прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2021». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Драй ИА REGNUM Бейдж волонтера

Вице-мэр напомнила, что в 2020 году его участниками стало рекордное количество волонтеров — около 7,5 тысячи. Призовые места в семи номинациях заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов, а 81 доброволец был награжден в рамках специальной номинации «Спасибо».

"Доброволец Москвы» — своего рода стартовая площадка для волонтерских инициатив. Проект дает возможность каждому рассказать о своей доброй идее, найти единомышленников и получить поддержку города. Воплотить замысел в жизнь помогут наставники и практические навыки, приобретенные благодаря образовательной программе конкурса», — сказала Сергунина.