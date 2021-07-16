Украина, 16 июля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Сотрудники Госпродпотребслужбы Украины приняли решение об изъятии и уничтожении 4131,3 килограммов мясных изделий на мясокомбинате города Глобино Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

TOrange.biz Сосиски

В сортировочном цеху производства 16 работников предприятия отравились неизвестным веществом. По этой причине было принято решение изъять и уничтожить продукцию мясокомбината.

Напомним, в результате инцидента 14 работников предприятия были госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии.

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