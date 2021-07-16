Роли, США, 16 июля, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, «Каролина Харрикейнз» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Морганом Гики.

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Сообщается, что стороны согласовали условия однолетнего договора.

Контракт с 23-летним хоккеистом несет двусторонний характер. Его заработная плата составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ.

В минувшем сезоне Гики принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и набрал 9 (3+6) очков.