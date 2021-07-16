Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Американский ракетный эсминец USS Ross после 20-дневного пребывания покинул акваторию Черного моря, сообщает 16 июля пресс-служба Шестого оперативного флота США.

Эсминец ВМС США «Росс» U.S. Navy

Уход эсминца, способного нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, подтвердили стамбульские наблюдатели, опубликовавшие фото его прохождения через пролив Босфор в направлении Средиземного моря.

Эсминец ВМС США «Росс» принимал участие в военно-морских учениях блока НАТО и его сателлитов Sea Breeze, а также в американо-болгарских учениях Breeze.

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