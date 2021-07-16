Вашингтон, 16 июля 2021, 23:27 — REGNUM Американский ракетный эсминец USS Ross после 20-дневного пребывания покинул акваторию Черного моря, сообщает 16 июля пресс-служба Шестого оперативного флота США.

Эсминец ВМС США «Росс»
Эсминец ВМС США «Росс»
U.S. Navy

Уход эсминца, способного нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, подтвердили стамбульские наблюдатели, опубликовавшие фото его прохождения через пролив Босфор в направлении Средиземного моря.

Эсминец ВМС США «Росс» принимал участие в военно-морских учениях блока НАТО и его сателлитов Sea Breeze, а также в американо-болгарских учениях Breeze.

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