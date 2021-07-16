Скопье, 16 июля, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Посол США в Северной Македонии Кейт Бирнс 16 июля приняла участие в учреждении совместного КПП между Северной Македонией и Албанией на КПП Кьяфасан в рамках создания 8 паневропейского коридора.

Дорожное строительство

На своей странице в социальной сети Twitter Бирнс назвала строительство коридора, призванного соединить Черное море и порт Дуррес в Адриатическом море, региональным приоритетом и приоритетом правительства Северной Македонии.

Проектирование и строительство коридора будет осуществлять американская компания Bechtel & Enka. Коридор будет проходить в Северной Македонии по маршруту Тетово — Гостивар — Керчова — Требешина — Струга — Чафа Тана. В Северной Македонии намерены завершить строительство участка в 2025 году.