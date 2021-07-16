Анкара, 16 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, портал Eurohoops сообщил, что «Тюрк Телеком» заключил контракт с атакующим защитником Аароном Харрисоном.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

В минувшем сезоне 26-летний американец выступал за греческий «Олимпиакос», он в среднем набирал 6,5 очка, 1,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч Евролиги.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 Харрисон провел один матч в составе «Химок».