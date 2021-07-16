Киев, 16 июля 2021, 23:05 — REGNUM Ближайшей осенью бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может вновь стать членом правительства страны. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 16 июля в эфире телеканала Украина 24.
Арахамия отметил, что в правительстве Украины есть много должностей, например вице-премьер-министра. По его словам, Авакову нужно идти «на повышение», однако главой правительства экс-министр, скорее всего, не станет.
Напомним, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Аваков — лучший кандидат на должность мэра Харькова.
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