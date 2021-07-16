Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин проведет следующий сезон в составе калининградской «Балтики».

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенит в атаке

По данным портала «Чемпионата», стороны уже согласовали условия годичной аренды.

В минувшем сезоне Шамкин принял участие в девяти матчах чемпионата ПФЛ, выступая за второй состав «Зенита». Он также отличился одной голевой передаче в трех матчах РПЛ.