Кызыл, 16 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры введены в Туве из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе администрации республики.

Замок на двери

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

В регионе запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости. Люди не должны передвигаться по региону «без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики».

Детям до 14 лет на улице можно находиться только с кем-то из взрослых. Кроме того, в Туве временно прекращена работа предприятий следующих сфер:

туризм;

розничная торговля непродовольственными товарами (автопром, информационное и коммуникационное оборудование, товары культурно-развлекательного назначения, ювелирными изделия, одежда, обувь, посуда и текстиль);

дополнительное образование;

организация конференций и выставок;

предоставление бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка);

гостиничный бизнес;

дома отдыха.

В регионе пока не будут функционировать вещевые рынки, ярмарки, парки, скверы и игровые зоны, салоны красоты, парикмахерские, маникюрные, СПА-салоны, бани, бассейны.

«Приостанавливается также работа детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп, — отметили в пресс-службе. — Исключения составляют аптеки и аптечные пункты и салоны сотовой связи, а также магазины, отдельно стоящие или имеющие отдельный вход в многоэтажных жилых домах, реализующие товары первой необходимости».