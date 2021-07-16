Манчестер, Великобритания, 16 июля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, портал The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» может продать некоторых своих лидеров.

Kamran Hussain Рахим Стерлинг

По данным источника, «горожане» готовы продать полузащитников Рахима Стерлинга и Рияда Мареза. Однако портал ставит под сомнения вероятность их ухода в это трансферное окно. У обоих игроков есть еще по два года на контракте.

В минувшем сезоне 26-летний Стерлинг принял участие в 31 матче чемпионата Англии и набрал 17 (10+7) очков по системе «гол+пас». 30-летний Марез набрал 15 (9+6) очков в 17 матчах первенства.