Москва, 16 июля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к исполнительному комитету РФС, предложив кандидатуру Доменико Тедеско на пост главной тренера сборной России.

Spartak.com Доменико Тедеско

Напомним, что Тедеско возглавлял «красно-белых» в период с конца 2019 года по май 2021 года. В минувшем сезоне он смог привести команду ко второму месту в чемпионате России, благодаря чему «Спартак» получил путёвку в Лигу чемпионов.

«Я предложил его кандидатуру. Это хороший вариант для сборной России. Но я не в курсе какое решение примет исполком РФС», — приводит слова Федуна ТАСС.