Киев, 16 июля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. С 2014 года убытки Украины от потери Крыма составили $135 млрд. Об этом сообщили представители украинского Центр экономической стратегии 16 июля во время пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Владимир Этуш в роли Антона Семёновича Шпака

«Экономические потери от «временной оккупации» Российской Федерацией Крымского полуострова составили $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году», — сказано в сообщении.

Эксперты центра рассказали, что расчёты базируются на оценке стоимости земли в Крыму ($3 млрд), доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд), жилой недвижимости ($42,7 млрд долларов), а также общих потерь частных компаний ($18,4 млрд), банков ($2,7 млрд), государства ($14 млрд) и местных общин ($1,7 млрд). И это лишь минимальная доказанная оценка экономических потерь Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России после вооружённого государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году. Законная власть Украины прекратила своё существование, после чего жители Крыма поддержали идею воссоединения с Россией на референдуме о самоопределении полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что Украина может захватить Крым, если ей «помогут» США и НАТО.