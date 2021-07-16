Москва, 16 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Право поставок в Анголу молока, молочной продукции, рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них получила Россия, сообщили 16 июля в пресс-службе Россельхознадзора.

Дети. Африка

Ведомство уточнило, что согласовало ветеринарные сертификаты на экспорт вышеуказанного продовольствия с Институтом ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и рыболовства Анголы.

К этой цели российская сторона планомерно двигалась более четырёх лет.

«Российские предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Анголу, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»)», — добавили в ведомстве.