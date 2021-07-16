Льеж, Бельгия, 16 июля, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Направленные на помощь Бельгии сотрудники спасательных служб Италии в пятницу, 16 июля, приступили к работе в подтопленных из-за ливней городах.

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Около 40 человек спасателям уже удалось спасти и доставить в безопасное место, сообщают итальянские СМИ.

Сотрудники спасательных служб продолжат работу и в следующие дни и будут оставаться на территории Бельгии до нормализации ситуации.