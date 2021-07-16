Дамаск, 16 июля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также известной под названием «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовят инсценировку химической атаки в зоне «Идлиб» в день вступления в должность президента Сирии, сообщил 16 июля заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

«В российский Центр по примирению враждующих сторон из различных источников поступают сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации в Идлибской зоне деэскалации», — рассказал он.

По данным российских военных, вероятно проведение этой провокации 17 июля, «в день инаугурации президента Сирии».

На данный момент известно, что инсценировка химической атаки готовится в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением скандально известной организации «Белые каски» и проведением постановочных видеосъёмок, чтобы затем обвинить сирийское правительство в применении отравляющих веществ против мирного населения.

«Кроме того, по поступающим в ЦПВС данным, «спящими ячейками» террористов в населенных пунктах Даиль, Тафас, Нава, Джасим и Эс-Санамеин провинции Деръа осуществляется вербовка новых боевиков и их подготовка к проведению диверсий», — добавил Вадим Кулить.