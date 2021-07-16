Киев, 16 июля 2021, 22:27 — REGNUM 15 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский под воздействием массовых акций протеста сложит полномочия. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 16 июля в своём телеграм-канале.
Кива добавил, что Украина стоит на пороге больших перемен, а также выразил надежду, что в итоге этих изменений страна возродится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Кива заявил, что против действующего президента Украины объединятся многие — политические силы, праворадикальные структуры, люди, пострадавшие от санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также простые обыватели, недовольные ростом тарифов на услуги ЖКХ.
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