Киев, 16 июля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. 15 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский под воздействием массовых акций протеста сложит полномочия. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 16 июля в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон отсюда

«С 15−20 сентября начнутся протесты в Киеве, которые за пару месяцев охватят всю страну, парализуя работу государственных органы власти. 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия, распустит парламент и объявит досрочные парламентские и президентские выборы», — уверен депутат.

Кива добавил, что Украина стоит на пороге больших перемен, а также выразил надежду, что в итоге этих изменений страна возродится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Кива заявил, что против действующего президента Украины объединятся многие — политические силы, праворадикальные структуры, люди, пострадавшие от санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также простые обыватели, недовольные ростом тарифов на услуги ЖКХ.

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