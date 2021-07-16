Рим, 16 июля, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Италии быстро увеличивается число заражений коронавирусом среди молодых людей, сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу, 16 июля.

Ed Yourdon Молодежь в Италии

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В большинстве случаев симптомы у них отсутствуют, что искажает статистику и ведет к новому росту заболеваемости, отметили эксперты.

По данным на15июля, в Италии умер127 851человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на9). Число подтвержденных носителей выросло на2898(днем ранее — на2455). Этот показатель растет пятый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 281 214 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены42 714человек — на1814 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали25 197 226человек, что составляет41,84% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.