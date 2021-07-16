Тверь, 16 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Торжественное открытие памятника известному поэту, лауреату Государственной Премии СССР Андрею Дементьеву состоялось 16 июля на его малой родине — в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Глава региона Игорь Руденя назвал открытие памятника Андрею Дементьеву важным событием для всей страны.

Пресс-служба правительства Тверской области Памятник Андрею Дементьеву

«Сегодня, 16 июля, Андрею Дмитриевичу исполнилось бы 93 года. Это был глубоко порядочный, талантливый человек с открытым сердцем, который искренне любил свою малую Родину и земляков, с большим уважением относился к истории Тверской области, ее традициям. Уверен, что памятник поэту станет одной из важнейших достопримечательностей Верхневолжья и всей нашей страны, будет символом сохранения и преемственности великих традиций русской литературы», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Приветствие участникам церемонии направил президент России Владимир Путин, его зачитал советник президента Владимир Васильев.

«Многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния. В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надёжной нравственной опорой. Отмечу, что Андрей Дмитриевич всю жизнь оставался искренне преданным тверской земле, радел о сбережении её богатых традиций, помогал талантливой молодёжи получить профессиональное, читательское признание», — говорится в приветствии.

Памятник Андрею Дементьеву в Твери установили на берегу Волги в створе улицы, названной именем поэта. Четырёхметровая скульптура работы народного художника России, академика Академии художеств РФ Андрея Ковальчука изображает молодого поэта, восторженно смотрящего на Волгу, рядом — книги со стихами поэта, среди которых главные строки:

«А я без Волги просто не могу,

Мне по душе и тишь ее и гам,

Куда б меня судьба не заносила,

Я возвращаюсь к волжским берегам,

Откуда начинается Россия!»

«Андрей Дмитриевич — человек, которого я знал более 10 лет. Самой главной задачей для меня было найти образ поэта, близкий именно этому месту. Тверь, Волга — это то, о чем думал, писал и говорил Андрей Дмитриевич. Было подготовлено несколько эскизов памятника. При обсуждении с супругой Андрея Дементьева Анной Давыдовной решили, что это должен быть романтический образ», — рассказал историю создания скульптуры Андрей Ковальчук.

«Для меня сегодня очень важный день. Конечно, трудно представить Андрея Дмитриевича в бронзе. Два года мы со скульптором обсуждали проект — были большие споры. Но все получилось. Мне очень важно, что это сделали друзья Андрея Дмитриевича», — отметила супруга поэта Анна Пугач.

«Произведения Андрея Дементьева уже стали классикой отечественного и мирового искусства. Они учат гуманизму и состраданию, а это — вечные ценности», — отметил Владимир Васильев, которого с Андреем Дементьевым связывала многолетняя дружба.

Цветы к памятнику поэту возложили почетные гости церемонии, поклонники творчества Андрея Дементьева, лауреаты конкурса «Зеленый листок», учрежденного Андреем Дмитриевичем при жизни. Затем на набережной Волги состоялся концерт с участием Льва Лещенко, Анны Шатиловой, Ангелины Вовк, Марка Тишмана, группы «Республика».

Пресс-служба правительства Тверской области На открытии памятника Андрею Дементьеву

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память этого великого человека, который вместе со своим поколением озвучил эпоху 60-х и прошедшее 50-летие. Андрей Дмитриевич был уникальным гражданином своего Отечества, душевным и обаятельным человеком. Память о нем сохранилась в том, что он оставил после себя, в его великом наследии — стихотворном и песенном», — обратился к присутствующим Лев Лещенко.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. По его инициативе в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Также по инициативе Андрея Дементьева в Твери проводится ежегодное празднование Всемирного дня поэзии, а также Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок». Правительством Тверской области и «Домом поэзии Андрея Дементьева» учреждена премия имени поэта. Она вручается молодым поэтам и авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.