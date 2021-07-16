Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Президент США Джозеф Байден намерен заменить посла в Британии, сообщает 16 июля газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, на этот пост Байден хотел бы выдвинуть бывшего посла США в Париже Джейн Хартли.

Причины такого решения не поясняются, но при этом отмечено, что должность посла в Британии особо важна по причине особой дипломатической близости между Вашингтоном и Лондоном.

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