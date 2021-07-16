Неаполь, Италия, 16 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Против иностранных и мультинациональных компаний, которые в нарушение договоренностей закрывают свои производства в Италии, необходимо применять санкции, заявил в пятницу, 16 июля, министр труда Андреа Орландо.

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Эта фраза адресована в первую очередь компании Whirlpool, чьи руководители в середине июля 2021 года заявили, что решение закрыть завод в Неаполе — окончательное.

Кроме того, министр отметил, что инвесторов, получающих выгодные условия работы в Италии, а потом отказывающихся от своих обещаний, нужно еще на стадии заключения контрактов «лучше привязывать» к стране, в которой они начинают работать и от властей которой получают поддержку.