Ханой, , 23:30 — REGNUM Несмотря на то, что блокада США повлияла на экономическую и социальную ситуацию на Кубе, кубинский народ сможет встать на ноги, заявила пресс-секретарь МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

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У Вьетнама есть информация, что вскоре после беспорядков 11 июля жизнь на Кубе стабилизировалась, объяснила пресс-секретарь.

Мы твердо верим, что Куба преодолеет недостатки, вызванные блокадой США и пандемией COVID-19, и сможет продолжить успешную реализацию своей социально-экономической модели, подчеркнула пресс-секретарь.

Вьетнам всегда помнит о солидарности Кубы, которую она проявляла в самые трудные моменты и всегда будет поддерживать кубинский народ и окажет ему максимальную поддержку, заверила Ле Тхи Тху Ханг.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская организация мира и солидарности (AIPSO) осудила усилившуюся агрессию США в отношении Кубы.