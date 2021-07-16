Екатеринбург, 16 июля, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовала божественная литургия на площади перед Храмом-на-крови, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в Екатеринбурге

Перед храмом собралось множество верующих — по примерной оценке, более тысячи паломников. Они прибыли с разных концов страны.

Данное событие — кульминация фестиваля «Царские дни» в память о расстреле Николая II и его семьи. Ежегодно после литургии проходил крестный ход, но в этот раз его запретили власти из-за роста заболеваемости. Однако многие верующие утверждают, что планируют пойти на шествие.

Как сообщало ИА REGNUM, мусульманский праздник Курбан-байрам пройдёт в Свердловской области с ограничениями.