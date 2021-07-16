16 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Британцы обсудили в Twitter организацию расследования об утечке материала систем видеонаблюдения, который стал причиной ухода бывшего министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока в отставку, а также призвали власти наказать Хэнкока за все его грехи.

Джейн Спай, , 23:07 — REGNUM Следователи в Великобритании изъяли компьютеры после обысков по делу об утечке материала систем видеонаблюдения, из-за которого бывший министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок был вынужден уйти в отставку. На фотографии видно, как он целует свою бывшую помощницу Джину Коланданджело, в то время как в стране действовали правила социального дистанцирования.

Слежка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте подробнее: «Мне жалко его жену!» — новые приключения британского министра

Управление комиссара по информации (ICO) заявило, что обыски были проведены в связи с расследованием предполагаемого нарушения правил и утечки данных, которое было открыто в четверг, 15 июля. Тем временем редактор издания The Sun, которое впервые опубликовало фотографии, отказывается раскрывать личность источника.

Глава расследования Стив Экерсли сказал: «Жизненно важно, чтобы все люди, включая работников государственных министерств и членов общества, которые с ними взаимодействуют, доверяли и были уверены в защите их персональной информации».

После утечки фотографий ряд министерств в Великобритании усилил свою систему безопасности.

Эдвард Мунк. Поцелуй. 1892

Открытие расследования прокомментировал теневой министр юстиции Дэвид Лэмми в своем Twitter-аккаунте: «Это правильно, что управление комиссара по информации расследует эту утечку информации. Но достаточно неправильно то, что не было уголовного расследования в отношении Мэтта Хэнкока за то, что он вопиюще нарушал правила социального дистанцирования и правила собраний в закрытых помещениях. Никто не стоит выше закона».

Некоторые пользователи отметили, что их больше не волнует Хэнкок, потому что он уже не министр здравоохранения, а вот тот факт, что система безопасности министерства не справилась и фотографии были слиты в сеть, заставляет понервничать.

«Вообще, нас всех должно интересовать, каким образом кадры изнутри государственного министерского кабинета были слиты прессе. Это серьезное нарушение безопасности», — написала @Melissa5857.

Среди пользователей есть те, кто согласен с Лэмми и считают, что Хэнкока нужно привлечь к ответственности, а также те, кто считает предложение полным абсурдом, потому что они были не чужие люди друг другу.

«Уголовное расследование. Они работали вместе каждый день на протяжении 18 месяцев, я думаю, можно сказать, что они были в своего рода пузыре. Это совсем уже отчаянно, мистер Лэмми», — прокомментировал @Apc1999Chocks.

«Просто выпишите ему штраф, откуда вы знаете, был ли он в «пузыре» с ней?» — написал @JohnM47396923.

Министр юстиции Дэвид Лэмми David Woolfall

В комментариях предложили брать пример с других европейских стран, например, со Словении, где недоношение о нарушении также наказуемо, как и само нарушение, соответственно, если Лэмми знал о нарушениях Хэнкока и молчал, в Словении его бы привлекли к ответственности.

«Вот какая мысль. В Словении административный акт гласит, что любой «работник» (включая выборных должностных лиц) государства должен сообщать о любом противозаконном действии, о котором они знают, чтобы исправить власть, а несообщение само по себе является незаконным действием. Просто представьте…» — написал @nodopenohope.

Некоторые комментаторы отметили, что они уже не надеются на то, что Хэнкока привлекут к ответственности, потому что в этой стране и с ответственностью за тяжкие преступления не справляются.

Читайте подробнее: «Что не так с этой страной!» — британского педофила-убийцу выпускают по УДО

«Слишком мало веры осталось в хоть какое-то правосудие, замечание или ответственность за панибратство, коррупцию и другие преступления, исходящие от убогого правительства. Нарушение правил социального дистанцирования не имеет шансов, если более тяжкие преступления остаются безнаказанными», — считает @CabronLucas.

Многие пользователи написали, что Дэвид Лэмми говорит об ответственности только потому, что ему не сильно нравился Хэнкок, и если применить все его слова к остальным министрам и членам парламента, то он быстро от них откажется.

«Если это так важно для тебя, чтобы расследовали действия Мэтта, тогда необходимо применить те же самые правила ко всем членам парламента от всех партий, Дэвид. Ой, подожди, так тебе же не подходит такое развитие событий, не так ли», — обратился @Sicktothebackt1 к Лэмми.

Большой Брат Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания

«А вы за уголовное преследование по всем сообщениям о нарушении правил социального дистанцирования? Или это только Хэнкок? А если так, это по политическим причинам? Как можно так удобно использовать полицию и закон для политических целей? Не предвещает ничего хорошего», — поинтересовался @albion2016.

Ряд комментаторов также указал, что действия Хэнкока необходимо расследовать, но помимо нарушения ограничений, введенных из-за COVID-19, нужно привлечь его к ответственности за коррупцию и иные нарушения.

«А как насчет расследования того, как Хэнкок умудрился избежать наказания за коррупцию на высокопоставленной должности после того, как он назначил свою любовницу на пост в своем министерстве и отдавал контракты ее брату», — отметил @LOSailer.

«Расследование не только по нарушению правил социального дистанцирования, а также за злоупотребление своими должностными полномочиями, за что ему хорошо платили, за развлечения на работе с тем, кого он трудоустроил. Это все неправильно. Камера лишь сделала нам услугу, она поймала его», — написал @ghcooke56.

«Ложь, ложь и еще больше лжи должны быть причиной для расследования, передача договоров, стоящих миллионы, друзьям должны быть причиной для расследования, невнимание к людям, которые платят тебе зарплату, потому что они беднее, должны быть причиной для расследования», — прокомментировал @BevDabbs1.

Напомним, бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил об уходе в отставку 26 июня, на следующий день после публикации фотографий, зафиксировавших нарушение ограничений.

Читайте подробнее: «Не поймали — не ушел бы» — отставка лживого британского министра