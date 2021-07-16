Белая Церковь, Украина, 16 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Закарпатской области Украины в населённом пункте Белая Церковь от удара молнии загорелось здание базы отдыха. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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«Как сообщил охранник объекта, на его глазах молния ударила в антенну на крыше, и огонь стал быстро распространяться по деревянной постройке. Дальше пламя перекинулось на деревянную пристройку», — сказано в сообщении.

Пожарным удалось потушить возгорание, однако огонь уничтожил перекрытия, крышу и второй этаж здания на площади 150 кв. метров, а также крышу и перекрытия пристройки на площади 100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском городе Смела в результате взрыва бытового газа в частном доме погиб мужчина 1966 года рождения.

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