Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Парусный 54-пушечный линейный корабль «Полтава» пришвартовался в Санкт-Петербурге, сообщает 16 июля Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Линейный корабль «Полтава» в акватории Невы

Корабль — точная копия линкора Российского императорского флота Петровской эпохи — встал в центре Санкт-Петербурга на рейде между Дворцовым и Троицким мостами.

«Задачу по буксировке парусного корабля осуществили буксиры отряда судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы», — рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Корабль прекрасно иллюстрирует часть истории российского флота, которому в этом году исполняется 325 лет», — подчеркнул он.

Напомним, это копия 54-пушечного линейного корабля четвертого ранга, спущенного на воду 15 (26) июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства и построенного при непосредственном участии Петра Великого.

Как сообщало ИА REGNUM, Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля в День ВМФ России.