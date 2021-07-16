Вашингтон, 16 июля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Марсоход NASA Perseverance обнаружил дно древнего озера на Красной планете. Снимками 15 июля поделилось руководство в Twitter.

NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика)

«Взгляните на этот кусок камня, который я нашёл: он выглядит как садовая брусчатка и, вероятно, является горной породой в месте её выхода на поверхность. <…> Подобные материалы, находившиеся здесь с первых дней существования этого древнего дна, помогут понять, на что было похоже это озеро», — говорится в посте.

Напомним, главной целью марсианской экспедиции Perseverance заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.