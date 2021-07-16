Киев, , 21:35 — REGNUM Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не доволен работой трёх министров правительства страны. Об этом он заявил 16 июля во время брифинга.

Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Он не уточнил, о каких именно министрах идёт речь, а также не исключил увольнение ряда членов правительства ближайшей осенью.

«К некоторым есть вопросы и у меня, и у народных депутатов Украины. Будут ли они выноситься на увольнение, на отставку — посмотрим. Сейчас точно нет, сейчас, в летний промежуток времени, вряд ли можно это сделать, объективно, даже если хочешь. А осенью посмотрим», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Рады закрыл последнее пленарное заседание текущей сессии парламента, и депутаты ушли на летние каникулы.

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