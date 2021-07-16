Киев, 16 июля 2021, 21:35 — REGNUM Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не доволен работой трёх министров правительства страны. Об этом он заявил 16 июля во время брифинга.
Он не уточнил, о каких именно министрах идёт речь, а также не исключил увольнение ряда членов правительства ближайшей осенью.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Рады закрыл последнее пленарное заседание текущей сессии парламента, и депутаты ушли на летние каникулы.
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