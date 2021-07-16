Вашингтон, 16 июля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Инженеры перевели телескоп «Хаббл» на резервную электронику, чтобы возобновить его работу. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Andrew-Art Орбитальная обсерватория «Хаббл»

В июне у телескопа перестали работать компьютеры полезной нагрузки. Тогда инженеры перевели работу «Хаббл» на резервную часть SI C&DH, которая также содержит модуль управления питанием.

В управлении сообщили, что операция была проведена успешно. Уточняется, что включился резервный компьютер полезной нагрузки и телескоп вернется к работе в ближайшее время.