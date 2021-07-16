Копенгаген, 16 июля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, «Уфа» на своем официальном портале объявила об уходе голкипера Алексея Чернова. Он продолжит карьеру в датской Суперлиге, где будет выступать за «Вайле».

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Сообщается, что стороны уже согласовали условия трансфера российского футболиста.

Чернов провел 6 официальных матчей за основной состав «Уфы» с момента своего перехода из «Калуги» в 2017 году. В его активе также 51 матч за молодежную и вторую команду «уфимцев».