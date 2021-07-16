Николаев, Украина, 16 июля, 2021, 21:26 — ИА Регнум. На юге Украины прошли испытания ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) BayraktarTB2, переданного Турцией военно-морским силам (ВМС) Украины. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба министерства обороны Украины.

CeeGee Турецкий БПЛА Bayraktar TB2

В ведомстве процитировали слова заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка, который рассказал о том, что украинские силовики получили обновлённую версию беспилотника.

«Радиус действия — 300 вместо 150 км. Кроме мобильной и стационарной, в составе морская станция управления БПЛА», — сообщил он.

Чиновник отметил, что испытания прошли под Николаевом. Был выполнен подъём аппарата на рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Его планируют использовать для наблюдения за акваторией Чёрного и Азовского морей.