* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:18 — REGNUM Афганские правительственные войска за последние сутки освободили от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три уезда в провинциях Нимроз и Бамиан, сообщает 16 июля телеканал Tolo News со ссылкой на военное ведомство Афганистана.

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По словам губернатора Бамиана Тахира Зухаира, уезды были заняты силами правительства «за короткое время».

При этом аккаунт министерства обороны Афганистана в Twitter опубликовал информацию о том, что за сутки было уничтожено 208 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода войск США и их сателлитов в Афганистане активизировались боевые действия между отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами. Обе стороны заявляют об успехах.

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