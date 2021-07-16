* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 июля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Афганские правительственные войска за последние сутки освободили от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три уезда в провинциях Нимроз и Бамиан, сообщает 16 июля телеканал Tolo News со ссылкой на военное ведомство Афганистана.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

По словам губернатора Бамиана Тахира Зухаира, уезды были заняты силами правительства «за короткое время».

При этом аккаунт министерства обороны Афганистана в Twitter опубликовал информацию о том, что за сутки было уничтожено 208 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода войск США и их сателлитов в Афганистане активизировались боевые действия между отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами. Обе стороны заявляют об успехах.