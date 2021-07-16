Манчестер, Великобритания, 16 июля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, портал The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» определился с главными трансферными целями на период текущего межсезонья.

enviro warrior Харри Кейн

По данным источника, «горожане» заинтересованы в услугах нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, игроки хорошо проявили себя на прошедшем чемпионате Европы в составе сборной Англии.

Руководство «Ман Сити» готово выделить на трансфер обоих футболистов от 175 до 215 миллионов фунтов.