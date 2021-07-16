Тирана, 16 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Полиция албанского города Влёра 16 июля арестовала трех братьев, которые в почтенном возрасте позволили себе напасть на судью Арчиле Башо после поражения в судебном процессе.

https://www.piqsels.com Молоток судьи

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, братья Мюслим Мюслими, Фатош Мюслими и Эльмаз Мюслими в возрасте 60, 62 и 63 лет напали на судью прямо в здании суда и избили его, что попало на камеру.

Братья потребовали от судьи объяснить вынесенное решение, назвав его несправедливым, и обвинили Башо в получении взятки. Братья купили квартиру, которая одновременно была продана другому собственнику, и суд вынес решение о том, что права собственности достанутся последнему.