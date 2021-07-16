Зеленский оценил переговоры Байдена и Меркель
Киев, 16 июля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за их попытки устранить риски для Украины, связанные с запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 16 июля во время брифинга.
Зеленский посетовал, что в ходе переговоров лидеры Германии и США не смогли выработать общую позицию по данному вопросу, сообщил Никифоров.
Пресс-секретарь отметил благодарность президента Украины за заявления, что «Северный поток — 2» нельзя использовать в качестве «оружия» против Украины, а также, что Украина должна оставаться страной-транзитёром газа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович обвинил Меркель в том, что она «сдала интересы» Украины в угоду России.