Киев, 16 июля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за их попытки устранить риски для Украины, связанные с запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров 16 июля во время брифинга.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель

«Владимир Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, прилагаемые ими к урегулированию кризиса, который создаётся в связи с возможной достройкой и запуском газопровода «Северный поток-2», — сказал он.

Зеленский посетовал, что в ходе переговоров лидеры Германии и США не смогли выработать общую позицию по данному вопросу, сообщил Никифоров.

Пресс-секретарь отметил благодарность президента Украины за заявления, что «Северный поток — 2» нельзя использовать в качестве «оружия» против Украины, а также, что Украина должна оставаться страной-транзитёром газа.

«К сожалению, мы не услышали самого интересного: как именно стороны будут пытаться это обеспечить. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — подытожил Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович обвинил Меркель в том, что она «сдала интересы» Украины в угоду России.