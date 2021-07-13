Вашингтон, 16 июля, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо готов помочь в тушении пожаров в Якутии, несмотря на отказ местных властей. Об этом 16 июля пишет издание «Афиша Daily».

ИА REGNUM Ди Каприо

По данным издания, благотворительный фонд Ди Каприо уже «проводит расследование» происходящего в Якутии. «Скоро я начну действовать», — пообещал актёр.

Ранее власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров. «Мы рады, что мировая общественность и мировые звёзды обращают внимание на эту ситуацию. Тем не менее мы на территории Республики — наши силы занимаются тушением лесных пожаров, ситуация там на контроле», — объяснил министр экологии Якутии Сергей Сивцев.