Воронеж, 16 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Жители Воронежа собирают подписи под петицией за сохранение здания Дворца культуры имени 50-летия Октября, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ) Под снос

Петиция обращена к общественности, АО Финансовая компания «Аксиома», депутату гордумы и гендиректору «Аксиомы» Ивану Кандыбину, Службе по государственной охране объектов культурного наследия, департаменту культуры, гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и депутату Госдумы Алексею Гордееву.

«Дворец культуры им. 50-летия Октября, легендарный «Полтинник», долгие десятилетия является центром культурного отдыха, социализации и творческого развития для многочисленного сообщества людей в Воронеже.

Ставшее родным тысячам горожан, здание было построено в 1967 году. Выполнено оно в модернистской манере конструктивизма и закладывает предпосылки стиля брутализма, являясь не только уникальным экспонатом эпохи современной архитектуры, но и маркером развития всех индустрий СССР.

Вдохновлённые космической повесткой того времени, скульптурные произведения «Полтинника» и по сей день напоминают о бесценном вкладе инженеров и рабочих Воронежского Мехзавода в подготовку гагаринского старта.

Здесь проводятся вечера отдыха с участием творческих коллективов, праздники в честь 8 Марта, Дня Победы, Дня космонавтики, новогодние мероприятия, детские «ёлки», вечера отдыха для ветеранов АО КБХА. Дворец культуры также проводит благотворительные мероприятия для слабослышащих людей — сотрудников предприятия и их детей, обучающихся в специальном интернате. На базе Дворца культуры проводятся все мероприятия для жителей Советского района города Воронежа», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дворец культуры имени 50-летия Октября в Воронеже, ранее принадлежавший АО «Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева», продан с аукциона вместе с прилегающим к зданию парком. Стоимость здания площадью 10 тыс. 303,5 кв. м, площадки из бетонных плит площадью 2 тыс. 701 кв. м и сквера площадью 22 663 кв. м составила 509,4 млн рублей.

Покупателем стала ФК «Аксиома». Новый собственник пока не обнародовал свои планы относительно новой недвижимости, однако жители города опасаются, что дворец культуры ждёт та же участь, что и здания хлебозавода № 1, снесённого новым собственником. У ДК им. 50-летия Октября охранного статуса нет.

«Сегодня судьба выкупленного «Полтинника» остаётся неизвестной: победившая на торгах компания-застройщик «Аксиома» не раскрывает свои планы на здание и участок, однако риелторы прогнозируют снос ДК и застройку территории. Происходящее нашло отклик в городском сообществе: дворец культуры оказался для многих воронежцев куда значительнее, чем просто старенькое здание. Для тысяч горожан, он — важная часть социальной и творческой жизни, а прекрасное его здание — одна из эстетических доминант района.

Мы, любящие город и ДК горожане, просим поддержать наше обращение к новому руководству Дворца с настоятельной просьбой сохранить здание «Полтинника»! Мы верим, что сохранение такой монументальной постройки пойдёт исключительно на пользу архитектурному облику города. Мы убеждены также, что бережное отношение к объектам, представляющих для горожан такую высокую эмоционально-культурную ценность, очень важно для продуктивного и уважительного диалога жителей с представителями городского бизнеса», — говорится в петиции.