Челябинск, 16 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Челябинской области жителя Коркино отдали под суд за попытку дать полицейскому взятку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, 21 мая он пытался подкупить стража порядка 35 тысячами рублей. Взамен этот гражданин надеялся избежать наказания за реализацию немаркированной табачной продукции.

Сотрудник полиции сообщил о произошедшем своему руководству. Преступные действия были официально зафиксированы. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.