Бывший продюсер Лободы поздравила её с выходом новой песни
Москва, 16 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Нателла Крапивина, бывший продюсер певицы Светланы Лободы, прокомментировала выход её новой песни Allo. Она написала об этом пост в своём Instagram-аккаунте 16 июля.
Okras
Светлана Лобода
https://www.instagram.com/p/CRYk31-iA7D/
Крапивина считает, что новая песня Лободы — «абсолютный хит». «Поздравляю Светика с выходом новой работы!.. звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное «алло» может изменить жизнь», — написала продюсер.
Ранее у Нателлы Крапивиной произошёл конфликт с артистом Филиппом Киркоровым. После этого продюсер решила прекратить сотрудничество со Светланой Лободой и покинуть шоу-бизнес.