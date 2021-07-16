Москва, 16 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Нателла Крапивина, бывший продюсер певицы Светланы Лободы, прокомментировала выход её новой песни Allo. Она написала об этом пост в своём Instagram-аккаунте 16 июля.

Okras Светлана Лобода

https://www.instagram.com/p/CRYk31-iA7D/

Крапивина считает, что новая песня Лободы — «абсолютный хит». «Поздравляю Светика с выходом новой работы!.. звоните друг другу чаще! Иногда одно заветное «алло» может изменить жизнь», — написала продюсер.

Ранее у Нателлы Крапивиной произошёл конфликт с артистом Филиппом Киркоровым. После этого продюсер решила прекратить сотрудничество со Светланой Лободой и покинуть шоу-бизнес.