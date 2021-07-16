Киев, 16 июля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. На Крещатике — центральной улице столицы Украины — неизвестный ограбил работника посольства Греции на Украине. Об этом сообщило 16 июля издание «Обозреватель».

LeoFra Грабитель

Журналисты сообщили, что у дипломата украли кошелёк, в котором было 500 евро и несколько тысяч гривен, а также документы.

«Розыском подозреваемого и расследованием преступления занимается Шевченковское районное управление полиции Киева», — добавили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Киева задержала 19-летнюю уроженку Закарпатья, подозреваемую в краже личных вещей работницы посольства США на Украине.

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