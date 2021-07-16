Москва, 16 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич подарила отцу автомобиль. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 16 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

https://www.instagram.com/p/CRZGljWrh4J/

В подарок Галич приобрела Mercedes GLE 400, стоимость которого оценивается в 8 млн рублей. «Ради таких моментов и живу. Мама, папа, только не болейте! Молю! А все остальное будет! Я обещаю! Люблю!» — написала блогер.

Ранее Ида Галич сообщила, что её родители попали в больницу из-за коронавируса. У отца блогера были поражены 75% лёгких.