Тульская область развивает сотрудничество с Фондом «Круг добра»
Тула, 16 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Взаимодействие Тульской области и Фонда «Круг добра» обсуждалось 16 июля входе поездки в регион председателя правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа Александра Ткаченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Фонд был создан в этом году по указу президента РФ.
В регионе состоялся круглый стол «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями». В ходе встречи Александр Ткаченко отметил, что ключевая задача Фонда — создание дополнительного механизма помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, в том числе обеспечение их лекарствами, не зарегистрированными в России. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков от имени губернатора Алексея Дюмина поблагодарил Александра Ткаченко за благотворительную деятельность по всей стране, а также оказание неоценимой помощи детям Тульской области.
На встрече обсуждались вопросы лекарственного обеспечения и оказания паллиативной помощи детям. Главный врач Тульской детской областной больницы Дмитрий Харитонов сообщил, что в этом году тульское министерство здравоохранения направило в Фонд заявку на поставку лекарств для девяти детей, восемь детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, уже получили лекарство. Для еще одного ребенка, больного мукополисахаридозом IVА, оно поступит в ближайшее время.
Также до конца июля регион планирует направить в Фонд дополнительную заявку для обеспечения лекарствами двух детей из одной семьи, страдающих криопирин-ассоциированным периодическим синдромом. В 2021 году планируется закупить препараты для еще восьми детей.
Александр Ткаченко побывал в Тульском областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1 и ознакомился с работой отделения паллиативной помощи детям. Он отметил, что система паллиативной помощи в Тульской области грамотно выстроена, успешно работает и имеет перспективы для дальнейшего развития.