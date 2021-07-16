Тула, 16 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Взаимодействие Тульской области и Фонда «Круг добра» обсуждалось 16 июля входе поездки в регион председателя правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», основателя и руководителя Санкт-Петербургского детского хосписа Александра Ткаченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Фонд был создан в этом году по указу президента РФ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Круглый стол «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»

В регионе состоялся круглый стол «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями». В ходе встречи Александр Ткаченко отметил, что ключевая задача Фонда — создание дополнительного механизма помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, в том числе обеспечение их лекарствами, не зарегистрированными в России. Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков от имени губернатора Алексея Дюмина поблагодарил Александра Ткаченко за благотворительную деятельность по всей стране, а также оказание неоценимой помощи детям Тульской области.

«До создания Фонда забота о детях с редкими и тяжелыми заболеваниями ложилась на региональный бюджет и различные фонды. Неоднократно мы выходили на федеральный уровень с предложениями по разрешению этого вопроса. Глава региона патронирует семьи, в которых есть дети с тяжелыми заболеваниями, принимает личное участие в решении их проблем, помогает им получить лекарства. Сегодня эту функцию берет на себя на Фонд «Круг добра» и мы рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество», — подчеркнул Дмитрий Марков.

На встрече обсуждались вопросы лекарственного обеспечения и оказания паллиативной помощи детям. Главный врач Тульской детской областной больницы Дмитрий Харитонов сообщил, что в этом году тульское министерство здравоохранения направило в Фонд заявку на поставку лекарств для девяти детей, восемь детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, уже получили лекарство. Для еще одного ребенка, больного мукополисахаридозом IVА, оно поступит в ближайшее время.

Также до конца июля регион планирует направить в Фонд дополнительную заявку для обеспечения лекарствами двух детей из одной семьи, страдающих криопирин-ассоциированным периодическим синдромом. В 2021 году планируется закупить препараты для еще восьми детей.

«Дети с неизлечимыми болезнями не должны оставаться один на один со своей бедой. В регионе многое делается, чтобы оказать им комплексную медицинскую и социальную помощь, охватить как можно больше нуждающихся в ней. Только общими усилиями мы сможем это сделать», — отметила уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.

Александр Ткаченко побывал в Тульском областном специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1 и ознакомился с работой отделения паллиативной помощи детям. Он отметил, что система паллиативной помощи в Тульской области грамотно выстроена, успешно работает и имеет перспективы для дальнейшего развития.

«Было приятно узнать, что руководство области знает всех сложных пациентов поименно и их родители могут напрямую позвонить министру здравоохранения региона, поделиться своими переживаниями и задать вопросы. Благодаря развитию взаимодействия с Фондом, родители получат уверенность, что их дети обеспечены лекарством по период лечения и ситуация находится на контроле специалистов. В Тульской области эта работа построена на высочайшем уровне. Это один из регионов, который можно поставить в пример», — подчеркнул Александр Ткаченко.