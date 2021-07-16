Луганск, , 20:22 — REGNUM Район села Желобок (ЛНР) подвергся сегодня, 16 июля, обстрелу украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Раиса Шипуля — одна из последних жительниц разрушенного

села Желобок в своём доме. Луганская область, Украина © Валерий Мельников

Обстрел ВСУ осуществили в 13:35 мск: по району населённого пункта боевики выпустили три боеприпаса из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 июля ВСУ обстреляли ЛНР дважды: сначала Желобок, а позже — район села Калиново-Борщеватое. Обстрелы велись из гранатомётов.

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