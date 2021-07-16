Вашингтон, 16 июля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна исполнила обновлённую версию песни Human Nature 1995 года. Она опубликовала другой вариант хита в своём Instagram-аккаунте 16 июля.

chrisweger Мадонна

Мадонна изменила некоторые строчки в песне и добавила пару нецензурных выражений. Артистка сделала это для того, чтобы обратить внимание людей на скандал с опекунством певицы Бритни Спирс.

В ролике вместе с Мадонной появляется двойник Бритни Спирс. На заднем фоне видео постоянно отображается хештег в поддержку певицы — #FreeBritney («Освободите Бритни»).

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс дважды выступила в суде по делу об отмене опеки над ней. Артистка заявила, что опекуны «пытаются убить» её, не разрешают выезжать из дома и заводить семью.